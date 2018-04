PSA busca fatia maior no mercado nacional O grupo francês PSA Peugeot Citroën pretende aumentar sua participação no mercado brasileiro em 1 ponto porcentual por ano, em média, nos próximos anos, segundo o presidente da empresa para a América Latina, Vincente Rambaud. Ele inaugurou ontem a fábrica de usinagem de motores em Porto Real (RJ), um investimento de R$ 91 milhões. Juntas, Peugeot e Citroën têm hoje uma fatia de 5,1% do mercado brasileiro.