PSDB quer convocar Mantega para explicar atraso do IR O líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio (AM), disse hoje que tentará convocar o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e convidar o secretário da Receita Federal, Otacílio Cartaxo, para dar explicações, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), sobre o atraso do governo em pagar a restituição do Imposto de Renda de pessoas físicas. O senador tucano deve protocolar o requerimento ainda hoje. A próxima reunião da CAE será na próxima terça-feira.