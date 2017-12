PSDB vai ao Supremo contra MP do setor elétrico O PSDB entrou hoje, no Supremo Tribunal Federal, com a Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a Medida Provisória 144, que definiu o modelo do setor elétrico, e com uma reclamação por descumprimento de decisão do próprio Supremo. Segundo informou o PSDB, em 1999 o Supremo acatou uma Adin pela qual decidiu que matéria relativa ao setor elétrico não pode ser regulamentada por meio de MP. Em nota, o PSDB informa que, contrariando essa decisão do STF, o governo do PT editou a MP 144. Além disso, segundo a Adin, houve descumprimento do artigo 246, que proíbe a regulamentação por medida provisória de qualquer ponto da Constituição que tenha sido alterado pela emenda promulgada a partir de 1º de janeiro de 1995. O PSDB avalia também que não existia motivo de relevância ou urgência para a edição da MP. O governo anuncia o novo modelo: » Governo Lula anuncia o novo modelo do setor elétrico » Apagões são página virada, anuncia Lula » Novo modelo estanca explosão tarifária, promete Dilma » Diretores da Aneel não comparecem ao lançamento » Ministério divulga textos das MPs do novo modelo do setor Analistas e empresários comentam o novo modelo (e muitas criticam): » Novo modelo não trata do investimento privado, diz Mendonça de Barros » Setor elétrico preocupa, diz presidente da Coteminas O governo rebate as críticas e defende seu modelo: » Novo modelo não é centralizador, rebate Dilma, na TV » Governo não quer privatizar Eletrobrás, diz Dilma