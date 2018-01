Psicologia pode evitar plástica desnecessária O aspecto psicológico também é muito importante na hora de decidir pela realização ou não uma cirurgia plástica. Especialistas afirmam que muitas vezes o paciente procura o cirurgião plástico para atingir resultados e objetivos que estão fora do alcance da operação plástica. A psicologia pode ser aplicada nas fases pré e pós-operatória. O psicólogo Alexandre Nicolau Luccas afirma que muitos cirurgiões plásticos trabalham em conjunto com psicólogos para convencer pacientes a desistirem de cirurgias desnecessárias. "Quando se trata de imagem corporal, mulheres e homens nunca estão satisfeitos. Eles sempre encontram defeitos mínimos. E por conta desta insatisfação é que as pessoas procuram o cirurgião plástico", avalia o psicólogo. Essa insatisfação está ligada a busca do corpo perfeito tão ressaltado em programas de TV e academias de ginástica, segundo o psicólogo. O paciente, porém, deve estar ciente de que a cirurgia plástica tem os mesmos riscos de outras intervenções cirúrgicas e nem sempre é necessária. O cirurgião e professor de cirurgia Plástica da Universidade Federal de São Paulo, Roberto Rudge Ramos, destaca que o cirurgião deve analisar muito bem a queixa do paciente e decidir se realmente vale a pena realizar a operação. "Muitas pessoas procuram a cirurgia plástica para resolver problemas como namoro, separação, desemprego, morte de parente, problemas ligados ao aspecto psicológico", explica. Resultados inesperados O cirurgião ressalta que uma operação desnecessária pode trazer resultados negativos. "O paciente pode não atingir o resultado desejado e se revoltar contra o próprio médico que a realizou a operação", destaca Ramos. O psicólogo avisa que o resultado negativo de uma operação pode provocar uma reação depressiva no paciente. "Se a pessoa não atinge o resultado esperado após uma operação plástica, pode entrar em depressão", explica o psicólogo. A psicologia pós-operatória também é indicada para pacientes que pensam que estarão perfeitos logo após a cirurgia. "O paciente esquece que depois da intervenção cirúrgica pode ficar com hematomas e cicatrizes que somem depois de algum tempo", lembra o psicólogo. Veja nos links abaixo os tipos de cirurgia plástica, as recomendações de especialistas e os direitos do consumidor na hora de realizar uma operação plástica