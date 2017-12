PT apóia plano para negociar dívida da Cesp A bancada do PT na Assembléia Legislativa de São Paulo decidu na noite desta quinta-feira votar pela aprovação do projeto de lei que permite a antecipação de recursos para que a Cesp amortize parte da dívida de curto prazo com credores internacionais. "O PT sempre foi contra esse processo de privatização realizado pelos tucanos, mas trata-se de uma situação de emergência, por isso decidimos pela aprovação", afirmou o líder do partido na Assembléia, deputado Antonio Mentor. A bancada decidiu colocar uma emenda no projeto de lei, proibindo a privatização da Cesp Paraná. "Sabemos que essa emenda vai ser derrubada pela bancada governista, mas a incluímos para marcar posição", disse o deputado.