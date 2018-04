PT apresentará projeto para corrigir lei do imposto de renda O deputado Ricardo Berzoini (PT-SP) disse hoje que apresentará na próxima terça-feira um projeto de lei propondo o acréscimo de um item para corrigir a Lei 10.451, de 2002, que alterou as alíquotas do Imposto de Renda. O petista disse à Agência Estado que a correção será simples, apenas para esclarecer que a vigência da lei tenha início em janeiro de 2003, sem imposição de limites. O deputado informou que deverá manter a correção de 17,5 % da tabela do Imposto de Renda para Pessoas Físicas (IRPF) e a redução da alíquota máxima provisória de 27,5% para 25% (valendo a partir de janeiro de 2003), conforme o texto já aprovado. De acordo com esse texto, a faixa de isenção para pessoas físicas passa de R$ 900 para R$ 1.058. A falha no texto do projeto de conversão da MP que resultou na lei sugere que a vigência terminaria em dezembro de 2002 e provocou um impasse entre o Executivo e o Legislativo. O secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, acusou os parlamentares de agirem sem profissionalismo. Em defesa do Parlamento, o presidente do Senado, Ramez Tebet (PMDB-MS), reagiu afirmando que o "lapso" foi de todos - do governo e do Congresso. A decisão de modificar o texto referente ao Imposto de Renda poderá ocorrer via medida provisória, previu Tebet.