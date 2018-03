PT de Lula está devendo ao INSS Nem mesmo o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva escapou da lista de devedores da Previdência Social. A dívida do PT com o INSS não está entre as cem principais, mas é a maior entre todos os partidos: R$ 475.871,08. Dois diretórios regionais do PT são responsáveis por esse valor: o do Rio Grande do Sul, que deve R$ 447.106,00, e o de Santa Catarina, R$ 28.765,08. Os outros partidos que figuram na relação divulgada pelo Ministério da Previdência são o PMDB, o PC do B e o PFL ? todos com valores inferiores a R$ 4,5 mil. As prefeituras do PT, por outro lado, também devem valores significativos ao INSS. A de Campinas, por exemplo, tem uma dívida de R$ 402,8 milhões, a de Belo Horizonte, de R$ 49,3 milhões, e a de Porto Alegre, de R$ 21 milhões. Entre os líderes políticos do Congresso, destaca-se a dívida da empresa de vigilância e transporte de valores do deputado Eunício de Oliveira (PMDB-CE). A Confederal deve R$ 4,69 milhões. Entre os clubes de futebol, a dívida do Palmeiras é uma das maiores: R$ 12,02 milhões. O Corinthians, time do presidente Lula, não figura na lista negra, apenas seu homônimo de Presidente Prudente, que deve R$ 844.851,78. Entre os sindicatos, base de apoio do governo, existem cerca de 400 entidades que estão devendo à Previdência. Uma das maiores dívidas é do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, filiado à CUT, que deve R$ 2,74 milhões ao INSS. Dos 176.790 devedores que tiveram as dívidas divulgadas pelo governo, 150.425 são pessoas jurídicas, 5.800 são pessoas físicas e 20.565 estão inscritos no Cadastro Específico do INSS. Juntos, respondem a 493.807 processos judiciais. Em média, cada procurador da Previdência cuida de 1.400 processos.