PT de Minas diz que foi surpreendido com prisão de deputado O Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais afirmou que foi surpreendido com a prisão do deputado federal eleito Juvenil Alves (PT-MG) na Operação Castelhana, operação conjunta entre a Polícia Federal e a Receita Federal que tem como objetivo desarticular uma organização especializada em crimes financeiros. Além de Alves, já foram presas mais 12 pessoas, entre empresários, contadores e advogados. A Receita Federal acredita que o grupo pode ter causado um prejuízo superior a R$ 1 bilhão aos cofres públicos Segundo o site do PT, o secretário de Comunicação do PT-MG, Luis Carlos da Silva, informou que o partido irá convocar o deputado para prestar esclarecimentos. "O PT pode, eventualmente, tomar as medidas preventivas necessárias para se preservar, conforme estabelecido pelo estatuto partidário", disse Silva. O partido esclareceu que Juvenil não tem participação nas instâncias diretivas do partido, e que sua candidatura foi homologada pela Justiça Eleitoral, "atendendo a todos os rigores da legislação".