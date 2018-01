PT decide pela suspensão de deputado preso em MG A executiva estadual do PT em Minas decidiu pela suspensão do deputado federal eleito, Juvenil Alves, preso hoje pela Polícia Federal por suspeita de liderar uma ampla organização especializada em crimes financeiros. De acordo com o presidente estadual do PT, Nilmário Miranda, os membros do partido no Estado ficaram surpresos com a prisão do deputado e depois de consulta ao Estatuto da legenda, decidiram pela suspensão, até que o deputado apresente sua defesa. "Decidimos pela suspensão dos vínculos do partido de forma preventiva, até que tenhamos mais informações", disse. Conforme Miranda até que Alves esclareça seu possível envolvimento nos crimes é prematuro falar em expulsão. O advogado Juvenil Alves, preso nesta quinta-feira pela Operação Castelhana da Polícia Federal, foi o candidato a deputado federal pelo PT mais votado no Estado com um total de total de 110.651 votos, apesar de ser estreante na política. Grande parte desta votação foi obtida em municípios das regiões central, metropolitana de Belo Horizonte e Leste de Minas. Na prestação de contas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Juvenil declarou ter arrecadado R$ 415.420,00 e gasto R$ 415.242,95 na campanha deste ano. À Justiça Eleitoral, o deputado eleito declarou um patrimônio de R$ 4,6 milhões, incluindo dois apartamentos (um em Belo Horizonte e outro em São Paulo), terrenos e participações societárias em seis empresas. De acordo com informações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG), até o momento não há nenhuma acusação do ponto de vista eleitoral que impeça a diplomação do deputado eleito, prevista para o próximo dia 18 de dezembro, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. O deputado federal eleito foi preso hoje pela PF, suspeito de liderar uma organização especializada em crimes financeiros. Natural de Abaeté, na região central, Alves tem 47 anos, é casado e tem dois filhos. Em Belo Horizonte, ele é dono da Juvenil Alves Advogados, especializada nas áreas do direito tributário e direito empresarial. A empresa possui filiais nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Londres. O mandado de prisão contra o deputado foi cumprido hoje e irá vigorar por cinco dias.