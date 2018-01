PT define critério para reforma da Previdência O governo Lula pretende abrir uma discussão abrangente sobre a reforma da Previdência Social, mas já dispõe de um critério de transição do atual modelo de aposentadorias para um sistema unificado, com regras iguais para todos os trabalhadores públicos e privados. Para quem está na ativa e já contribui para a Previdência, a idéia é respeitar os direitos acumulados até a data da aprovação da reforma. A partir daí, passará a vigorar para esses trabalhadores a regra universal, fazendo com que a aposentadoria, nesses casos, seja composta de uma parte forjada nas normas atuais e outra parte definida a partir da mudança. O novo ministro da Previdência, Ricardo Berzoini, rejeita a idéia de que há direitos presumidos e é preciso respeitar a expectativa que o trabalhador da ativa tinha no momento em que começou a pagar sua contribuição. "Não defendo essa tese", diz. A transição seguirá o critério da progressividade, pelo qual quanto mais tempo de contribuição o trabalhador tiver no sistema atual menor será o efeito da reforma para ele. Quanto menor o tempo de contribuição, maior o impacto. Até o fim de abril, Berzoini pretende apresentar uma proposta para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois de negociar com os partidos políticos e entidades representativas da sociedade. O mês de maio será usado para transformar a proposta num projeto de emenda constitucional que deverá ser encaminhado ao Congresso em junho. Desequilíbrio "O sistema hoje é injusto e não tem sustentabilidade financeira ao longo do tempo", afirma o ministro, ao lembrar que é de R$ 70 bilhões o déficit global da Previdência, incluindo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e os sistemas próprios da União, Estados e municípios. Apesar desse desequilíbrio, Berzoini acha muito difícil que seja incluída no projeto a cobrança de contribuição para os servidores inativos. "Temo que não seja viável porque poderemos entrar numa discussão sem fim sobre o direito adquirido", justifica. Berzoini prevê que o efeito da reforma, centrada prioritariamente no setor público, vai ser percebido à medida que servidores forem ingressando no mercado já sob a vigência novas regras. No INSS, o ministro não vê necessidade de reforma constitucional, como a exigida para os funcionários públicos: "O INSS precisa de medidas administrativas, legislativas e até mesmo de ordem policial para combater a fraude e a evasão de recursos." Ao contrário de alguns petistas que defendem um teto elevado para o novo sistema único de Previdência, o ministro diz que o ideal é manter o limite do INSS, hoje em R$ 1.561,00. O correto, na visão de Berzoini, é aproximar desse valor as aposentadorias e pensões pagas pelo setor público, cuja média hoje supera R$ 4 mil. Para quem quiser receber acima do teto, deve vigorar um sistema complementar de capitalização de caráter optativo, inclusive para os servidores públicos. O ministro reconhece que a eventual aprovação da reforma não impedirá o crescimento do déficit no curto prazo. Mesmo sem ter recebido os cálculos atuariais pedidos à área técnica, Berzoini acredita numa reversão da curva de crescimento do déficit dentro de 8 a 10 anos. Se não houver condições para consumar a reforma agora, ele defende o projeto enviado ao Congresso pelo governo passado para que um sistema único seja instituído após 35 anos, ou seja, só para quem entrar no mercado a partir da aprovação da lei. "Não creio que o PSDB e o PFL vão agir em relação à Previdência de maneira apenas a adaptar sua tática de oposição ao governo", diz. Essa era exatamente uma das críticas que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fazia ao PT.