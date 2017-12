PT não revisará oferta por ações da Telesp Celular O diretor financeiro da Portugal Telecom (PT), Zeinal Bava, disse que a companhia não irá alterar o preço estipulado para a troca dos papéis de sua controlada Telesp Celular por seus Brazilian Depositary Receipts (BDR). Segundo a empresa, a relação de troca para todas as categorias de papéis (preferenciais, ordinários e American Depositary Receipts) corresponde a um prêmio de 40% sobre a cotação média de fechamento dos últimos cinco dias de negociação. O porcentual foi considerado baixo pela Associação Nacional dos Investidores do Mercado de Capitais (Animec). Seu presidente, Waldir Correa, disse que o valor é injusto e não é ético. "Fizemos muitas análises internas e nosso valor está em linha com a prática do mercado brasileiro", afirmou Bava, lembrando operação semelhante de troca de ações feita entre Telefónica e Telesp fixa. Segundo ele, o prêmio normal na Europa é de 20%. PT acredita na adesão O diretor financeiro afirmou ainda que a companhia não possui um "plano B" para o caso de não conseguir adesão superior aos 67% necessários para concretizar a troca de papéis com a Telesp Celular. No entanto, ele disse que a empresa pode recorrer a vários outros mecanismos para ampliar sua parcela na união com a Telefónica. "Temos caixa, dívida e outros ativos", exemplificou. A empresa portuguesa deve começar a conversar com investidores brasileiros sobre a operação de troca de ações com a Telesp Celular na semana que começa em 18 de junho. Isso porque a empresa depende ainda de aprovação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para conversar com os investidores nacionais. No exterior, entretanto, Zeinal Bava, já vem fazendo "road shows" há cerca de três semanas para explicar a operação. "o processo todo deve durar entre cinco e seis meses", disse ele.