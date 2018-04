PT pede anulação de contratos emergenciais de energia O PT apresentou hoje à Justiça Federal em Brasília uma ação popular em que pede a anulação dos 58 contratos assinados pelo governo com usinas térmicas emergenciais. O documento, assinado pelo líder do partido na Câmara, João Paulo Cunha (SP) e pelos deputados Walter Pinheiro (BA) e Luciano Zica (SP), pede a suspensão imediata dos contratos, sem que sejam sequer ouvidas as partes envolvidas, até que haja o julgamento definitivo da ação. O partido não pediu a suspensão da sobretaxa cobrada para repor perdas das distribuidoras com o racionamento, ao contrário do que informou inicialmente Walter Pinheiro. Ao falar da ação, o deputado criticou especialmente o alto custo de aluguel dos geradores. "Daria para construir usinas permanentes com maior capacidade de geração", argumentou. Os contratos foram assinados com a Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial (CBEE), criada pelo ministério de Minas e Energia para comprar a energia das usinas. Na ação, os deputados acusam a equipe de governo que gerenciou a crise de praticar "gestão temerária e não consentânea com os interesses públicos". Eles argumentam que o aluguel das máquinas está sendo feito no momento em que o governo garante que não haverá racionamento de energia em 2002 ou 2003. Mesmo assim, estaria assumindo compromisso de comprar eletricidade pelo preço médio de R$ 286 o MWh, o preço vigente na crise, enquanto hoje o preço médio no País estaria em R$ 122 o MWh. "Ou seja, com certeza absoluta, nos próximos dois anos, 2002 e 2003, a União, através da CBEE, estará pagando pelo aluguel de máquinas que não serão acionadas", afirmam os deputados na ação. Este aluguel, de acordo com o documento, custará R$ 6,677 bilhões, que estão sendo cobrados da maioria dos consumidores de eletricidade mediante o "seguro-apagão", que aparece nas contas dos consumidores com o nome de "Encargo de Capacidade Emergencial". A autorização para esta cobrança foi dada pela Medida Provisória 14, já aprovada na Câmara e enviada para o Senado. O PT tentou sem sucesso derrotá-la.