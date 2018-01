PT vai tentar obstruir votação sobre mudança no pré-sal

BRASÍLIA - O líder do PT na Câmara, Afonso Florence (PT-BA), afirmou nesta segunda-feira, 3, que os deputados do partido vão tentar obstruir a votação do projeto que acaba com a exclusividade da Petrobrás de explorar o pré-sal.

Segundo a liderança petista, esse é um assunto muito importante para ser votado "a toque de caixa", em uma sessão que deverá ser esvaziada por conta da "ressaca" das eleições municipais, realizadas no domingo em todo o País.

Porém, apesar da proposta está na pauta desta segunda-feira, 3, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia(DEM-RJ), afirmou que a votação não deve mesmo acontecer hoje. Segundo ele, o tema deve começar a ser discutido no plenário da Casa ainda hoje, mas a votação deve ficar para terça-feira.

Uma reunião do colégio de líderes para discutir a questão estava marcada para as 17h. Integrantes da base reconhecem que será difícil votar a proposta nesta segunda, já que o quórum na Casa está baixo. Até as 17h45, apenas 90 deputados haviam marcado presença.

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia também não está na Casa, porque ocupa interinamente a presidência da República por conta da viagem do presidente Michel Temer para a Argentina e o Paraguai.

Atualmente, a lei que instituiu o regime de partilha prevê a participação obrigatória da Petrobras como operadora em todos os blocos e com 30% do consórcio. A mudança tem como justificativa a dificuldade de caixa enfrentada pela estatal, que reduziu investimentos nos últimos anos.