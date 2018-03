Publicada portaria sobre reajuste de benefícios do INSS Os ministérios da Fazenda e da Previdência Social publicaram hoje, no Diário Oficial da União, portaria interministerial com o reajuste dos benefícios para aposentados e pensionistas, a partir de amanhã, 1º de janeiro, com base na medida provisória editada no último dia 23. O valor mínimo do benefício é de R$ 510, igual ao valor do salário mínimo.