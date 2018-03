Publicada resolução sobre adição de 5% de biodiesel

De acordo com o CNPE, a medida considera que o biodiesel possibilita a redução da importação de diesel derivado de petróleo, com efetivos positivos na balança comercial. A capacidade de produção de biodiesel instalada no País é suficiente para atender à elevação do porcentual de adição de 4% para 5%. Essa adição não exigirá alteração dos motores e da frota veicular em circulação. Com informações da Agência Brasil.