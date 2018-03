Publicadas MPs que reajustam mínimo e aposentadorias

No projeto de Orçamento para 2010 que enviou ao Congresso, o governo propunha aumento do mínimo para R$ 507. As medidas provisórias publicadas hoje preveem, tanto para o salário mínimo quanto para as pensões e aposentadorias da Previdência, reajustes para vigorarem também a partir de 1º de janeiro de 2011.

O reajuste do mínimo, nessa data, corresponderá, segundo a primeira MP, à variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) registrada de janeiro a dezembro de 2010 acrescida do porcentual equivalente à taxa de variação real do Produto Interno Bruto (PIB) de 2009, se positiva.

E o reajuste para os segurados da Previdência em 1º de janeiro de 2011 será equivalente, nos termos da segunda MP, à reposição da inflação apurada pelo INPC em 2010 mais um aumento real de 50% do índice de crescimento do PIB de 2009, se positivo. Os reajustes para os segurados da Previdência foram definido nos termos de acordo feito pelo governo com as centrais sindicais.