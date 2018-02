Publicidade é o novo alvo de Jojo Toddynho

Primeiro grande sucesso da música brasileira em 2018, a funkeira Jojo Toddynho, do hit Que Tiro Foi Esse?, tornou-se também uma das musas do carnaval 2018. Êxito nas rádios e também no You Tube – onde seu videoclipe já passou de 113 milhões de visualizações –, a música criada pelo produtor Batata já teve versões gravadas por bandas instrumentais e por grupos de rock. Toda essa repercussão permitiu que os responsáveis pela carreira da cantora mirassem um novo alvo: a publicidade.

Somente nas últimas duas semanas, a funkeira de 20 anos apareceu em três campanhas publicitárias. Tudo começou com uma ação para a marca de vitaminas Lavitan, do laboratório brasileiro Cimed, no fim de janeiro. Jojo apareceu de surpresa em uma academia de São Paulo e participou de uma aula especial ao lado de celebridades para evidenciar a “energia” proporcionada pelo produto.

Na última semana, as ações publicitárias estreladas por ela ficaram mais ambiciosas. A agência AlmapBBDO, dona da conta das sandálias Havaianas, escolheu Jojo como personagem da ativação de carnaval que a marca montou dentro da linha amarela do metrô paulistano.

Agilidade. Para surfar a onda do sucesso da cantora, conta Luciana Haguiara, diretora de criação digital da Almap, foi preciso trabalhar rápido. Entre negociação do contrato, definição de roteiro, filmagem e exibição, não se passaram mais de dez dias. O vídeo foi postado pela Havaianas horas depois de ter sido gravado. A agência considerou a iniciativa um sucesso: o vídeo com Jojo já passou de 10 milhões de visualizações em uma semana.

Na última sexta-feira, outra empresa conhecida por apostar em rostos populares em suas campanhas, o aplicativo de delivery iFood, também colocou no ar uma campanha calcada no hit de Jojo. O filme com a funkeira, que traz uma versão do hit batizada de Que Pedido Foi Esse?, será a principal ativação de carnaval do app. Segundo o gerente de publicidade do iFood, Bruno Andrade, a ação foi desenvolvida em três semanas.

Tanto a Almap quando o iFood afirmam que a escolha de Jojo Toddynho como protagonista não está relacionada somente ao sucesso da canção – que foi utilizada nas duas campanhas. Ambas afirmaram que a cantora também tem “aderência” com outros valores das marcas, como inclusão e diversidade.

A fila de empresas que querem se associar a Jojo Toddynho, porém, está em crescimento. A agente da cantora, Tatiana Diniz, das empresas Ponto Três e Conteúdo Digital, diz que as novas negociações vão ficar para depois do carnaval – até para evitar a superexposição. “Temos outras ofertas na mesa, e de grandes marcas.”

Dependendo do êxito da cantora até a quarta-feira de Cinzas, a espera pode significar uma inflação considerável no cachê de Jojo. As partes envolvidas não revelam o quanto a cantora cobrou para aparecer em campanhas publicitárias, mas o Estado apurou que, em uma delas, o cachê girou em torno de R$ 50 mil.

Além da folia. Um dos cuidados dos responsáveis pela gestão da carreira de Jojo Toddynho é garantir que tanto êxito não desapareça assim que os blocos de carnaval deixarem as ruas. Ela explica que o êxito da funkeira não foi um fenômeno espontâneo, mas algo cuidadosamente planejado. “O potencial dela foi detectado pelo Danilo Faro (irmão do apresentador Rodrigo Faro e sócio da Conteúdo Digital) e pelo produtor Batata, autor de Que Tiro Foi Esse?. Ela está conosco desde agosto e foi preparada para esse resultado.”

A Conteúdo Digital tem experiência no agenciamento de artistas que têm forte presença na internet há vários anos, incluindo Rodrigo Faro, a dupla sertaneja Simone e Simaria e o ator e apresentador Rafinha Bastos. O desafio de Jojo e de seus representantes será garantir que a estrela da funkeira se mantenha em alta depois do fim dos quatro dias de folia.