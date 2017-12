Punição contra cartel de postos Os donos dos postos estão sendo acusados de formar cartel para fixar os preços para os combustíveis cobrados na bomba de gasolina. Nos dois casos, a SDE adotou uma medida preventiva. Ela obriga os empresários a voltar a cobrar os preços praticados em abril, para os postos da capital baiana, e em junho, na capital catarinense. Os estabelecimentos deverão manter o preço anterior, indicado pela secretaria por, no mínimo, 20 dias. Caso as medidas não sejam cumpridas, os responsáveis poderão ser multados individualmente em cerca de R$ 10 mil por dia. Mais um reajuste Segundo o secretário de Direito Econômico, Paulo de Tarso Ribeiro, a medida visa a desestabilizar a prática do cartel e obrigar os postos a estabelecer preços concorrenciais. Ele lembrou ainda que, se o governo autorizar o aumento dos combustíveis nas refinarias, os postos que estão respondendo a esse processo só poderão calcular o reajuste sobre o preço anterior. O Ministro de Minas e Energia, Rodolfo Tourinho confirmou ontem que o novo reajuste dos combustíveis deve mesmo ser autorizado agora em julho.