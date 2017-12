Putin acusa EUA de pôr impedimentos à entrada da Rússia na OMC O presidente russo, Vladimir Putin, acusou nesta quarta-feira os Estados Unidos de colocar impedimentos adicionais à entrada da Rússia na Organização Mundial do Comércio (OMC), disse Putin, citado pela agência Interfax, em reunião com empresários russos no Kremlin. Putin reclamou que a Rússia é colocada para trás "artificialmente no processo de negociação". "Apesar de tudo, reafirmamos nosso interesse em entrar na OMC, mas declaramos que vamos dar esse passo apenas se satisfizer todos os participantes do processo, em primeiro lugar à Rússia e sua economia", disse. O presidente russo acrescentou que nas negociações sobre a entrada da Rússia na OMC deve ser criado "um índice médio aceitável para todos os setores" da economia russa.