Puxado pelo preço dos alimentos, IPC-S cai para 0,38% O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) de até 22 de abril subiu 0,38%, ante aumento de 0,45% apurado no índice anterior, de até 15 de abril. A informação foi anunciada nesta segunda-feira, 23, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O resultado ficou dentro das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pela Agência Estado, que esperavam uma taxa entre 0,33% a 0,44%, e abaixo da mediana das expectativas (0,40%). De acordo com a fundação, a desaceleração da taxa do IPC-S no período foi causada, principalmente, por elevações de preços menos intensas nos preços de alimentação (de 0,89% para 0,47%) e despesas diversas (de 0,31% para 0,30%), na passagem do IPC-S de até 15 de abril para o índice de até 22 de abril. Ainda de acordo com a FGV, no mesmo período, houve acelerações de preços em quatro das sete classes de despesa usadas para cálculo do índice. É o caso de habitação (de 0,30% para 0,35%); vestuário (de 0,79% para 0,90%); saúde e cuidados pessoais (de 0,41% para 0,51%) e transportes (de 0,25% para 0,35%). Por fim, o grupo restante, de educação, leitura e recreação, permaneceu com a mesma taxa de variação no período (de -0,14%). A fundação analisou ainda a movimentação de preços, no âmbito dos produtos. As altas de preço mais expressivas, no IPC-S anunciado nesta segunda, foram registradas em batata-inglesa (36,30%); gasolina (0,89%) e plano e seguro saúde (0,71%). Já as mais expressivas quedas de preço foram apresentadas por tomate (-10,93%); cenoura (-22,36%) e show musical (-4,23%).