Puxado por bancos, IGC sobe 5,6% na semana O setor bancário contribuiu para a alta de 5,6% registrada pelo Índice de Governança Corporativa (IGC) na semana passada - que superou o ganho de 3,6% do Ibovespa. O anúncio da concessão do tag along para as ações PN puxou os papéis do Itaú (4,7%) e da Itaúsa (6,8%). Outras instituições também mostraram desempenhos positivos: Bradesco ON (5,4%) e PN (5,2%) e Unibanco ON (1,9%) e PN (6,3%). O pior desempenho da carteira ficou por conta de Varig Transportes PN, que desabou 12,5%.