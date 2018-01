Puxados pelo dólar, preços no comércio eletrônico sobem 2,85% em janeiro

SÃO PAULO - O índice Fipe/Buscapé, que indica a média de preços no comércio eletrônico, registrou alta de 2,85% em janeiro ante dezembro. É o quarto mês seguido em que o setor apresenta aumento de preços na variação mensal e a sétima vez na variação com base nos últimos 12 meses. Na comparação com janeiro do ano passado, houve alta de 9,01%.

Os aumentos de preços nos últimos meses refletem, segundo a Fipe, a valorização do dólar e a elevação geral dos preços no País. As categorias que têm mais peso no comércio eletrônico são diretamente influenciadas pelo câmbio: eletrônicos, informática, fotografia e telefonia.

Dos dez grupos que compõem o índice, nove apresentaram avanço de preço em janeiro ante dezembro: Telefonia (3,87%), Informática (3,19%), Eletrônicos (3,48%), Esportes e Lazer (1,74%), Eletrodomésticos (2,53%), Brinquedos e Games (3,31%), Casa e Decoração (1,37%), Fotografia (1,28%) e Cosméticos e Perfumaria (0,05%). O único grupo a registrar queda foi o de Moda e Acessórios (1,55%).

O Índice de Preços Fipe/Buscapé analisa uma cesta de produtos diferente das que são avaliadas pelos índices de preços gerais e foca em itens que são comercializados de forma mais expressiva por meio da internet.