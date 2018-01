Qantas pode receber oferta de Macquarie e Texas Pacific A empresa de transporte australiana Qantas divulgou nesta quarta-feira que foi contatada pelo Banco Macquarie e o Grupo Texas Pacific, mas se recusou a dar mais detalhes em meio a especulações de uma transferência de controle que pode valer mais de US$ 7,7 bilhões. A aproximação, feita em nome de um consórcio não divulgado, foi "confidencial e incompleta" e estava sendo analisada pela Qantas, disse a secretária em exercício da empresa, Cassandra Hamlin. Maior companhia aérea da Austrália, a Qantas divulgou que vem realizando negociações com diversos indivíduos e empresas, incluindo aéreas, sobre possíveis parcerias, joint ventures e aquisições durante anos. Analistas de mercados disseram que existe uma especulação de que o Macquarie estaria preparando um oferta de 5,50 dólares australianos por ação da Qantas, o que valeria para a companhia aérea cerca de US$8,47 bilhões. Qualquer venda da Qantas seria complicada devido às leis que se aplicam à companhia, que antigamente pertencia inteiramente ao governo. No caso, nenhum investidor sozinho pode possuir mais de 25% da Qantas e acionistas estrangeiros não podem ter mais de 49%. O Australian Financial Review, o primeiro veículo a reportar uma possível oferta pela Qantas, publicou nesta quarta-feira que um plano estava sendo discutido para contornar essas regras. Sob o acordo, o Macquarie teria 25% da Qantas, outros investidores australianos mais 25%, a administração da aérea teria 1%, e investidores estrangeiros liderados pela Texas Pacific teriam os 49% restantes.