Qatar pode investir 5 bi na Porsche A Porsche, que estuda se fundir com a Volkswagen, convocou um encontro extraordinário entre executivos no fim do mês para discutir um possível investimento vindo do Oriente Médio. A companhia confirmou que a reunião ocorrerá no dia 23 de julho, mas não deu mais detalhes. Uma pessoa próxima ao assunto afirmou que estará em pauta uma proposta de 5 bilhões da Autoridade de Investimentos do Qatar.