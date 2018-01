Quadrilha aplica golpe contra aposentados Aposentados e pensionistas estão sendo vítimas de um novo golpe, aplicado por uma quadrilha que usa indevidamente o nome do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS). Para lesar os segurados, os golpistas prometem pagamentos de grandes somas em dinheiro, referentes a montepios antigos de instituições fictícias ou extintas. Falsos representantes desses fundos entram em contato com aposentados, viúvas ou dependentes, garantindo a eles o direito de receber valores que superam R$ 70 mil. Os golpistas demonstram conhecer a vida profissional do titular da conta, como locais de trabalho e postos ocupados. O contato da quadrilha destaca sempre urgência no procedimento, alegando que, em caso de demora, o dinheiro será perdido e devolvido à instituição. Eles pedem o número da conta corrente para o depósito do valor e número de algum documento de identidade. Após o telefonema, instruem a pessoa a retirar um extrato de sua conta no dia seguinte. O depósito do dinheiro prometido aparece no extrato da conta corrente do suposto beneficiado, mas bloqueado. Para desbloquear, o golpista pede o pagamento de sua comissão, que varia de 3% a 10%, de acordo com o valor. O CNPS alerta que o depósito da comissão não deve ser feito. Informações da equipe Força-Tarefa do INSS dão conta de que o depósito é feito pela quadrilha com cheques roubados, sem fundos, ou seja, sem valor algum. Pagamento Os segurados começam a receber os benefícios de outubro na quinta-feira, dia 1.º. O pagamento será feito de acordo com o número final do benefício. O calendário completo é o seguinte: Dia Final 1 1 5 2 6 3 7 4 8 5 9 6 12 7 13 8 14 9 16 0