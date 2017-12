Quadrilhas atuam na internet usando nome da Receita Quadrilhas especializadas em praticar crime na Internet voltaram a atuar usando o nome da Receita Federal. O órgão alertou, nesta quarta-feira, para o envio de mensagens eletrônicas falsas em nome do coordenador de Fiscalização, Marcelo Fisch, em que se tenta obter ilegalmente informações fiscais, bancárias e cadastrais do contribuinte. A Receita esclarece que não envia e-mails sem autorização do contribuinte. Na mensagem eletrônica falsa, as quadrilhas informam que constam pendências cadastrais e que, caso o contribuinte não atualize os dados, haverá cobrança de multa. A Receita recomenda que não sejam abertos arquivos anexados, pois normalmente são programas executáveis que podem causar danos ao computador ou capturar informações confidenciais do usuário. Além disso, a secretaria alerta que não devem ser acionados os links para endereços da Internet, mesmo que esteja escrito o nome da Secretaria da Receita Federal, ou mensagens como "clique aqui". A mensagem que conter esse tipo de informação deve ser excluída imediatamente. Para tirar dúvidas, o contribuinte deve procurar uma das unidades da Receita, acessar a página na internet www.receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receitafone - 0300-789-0300.