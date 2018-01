Quadro de inércia do fundo do poço O IBC-Br de abril, divulgado nesta quinta-feira, 16, pelo Banco Central, é mais um dado da conjuntura a indicar a aproximação da economia do fundo do poço. Depois de 15 meses, o índice de atividade econômica do BC interrompeu uma sequência de quedas em relação ao mês anterior e observou uma ligeira alta de 0,03% sobre março. Mas, como nos demais indicadores de atividade, ainda está muito longe do nível registrado no mesmo período de 2015. Na comparação com abril do ano passado, o IBC-Br apresenta um recuo de 5%.