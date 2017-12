Quadro do emprego vem se deteriorando de forma dramática, diz SulAmérica

A situação atual do mercado de trabalho no Brasil vem se deteriorando de forma dramática, mas essa trajetória não é nenhuma surpresa, na avaliação do economista-chefe da SulAmérica Investimentos, Newton Camargo Rosa. "O quadro vem se deteriorando de forma dramática. Está em linha com o que estamos projetando, não é surpresa, até porque a deterioração progressiva do mercado de trabalho é fruto do ajuste", disse.

No mês de junho, o Brasil fechou 111.199 vagas formais de emprego, segundo informou o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o pior resultado para o mês da série histórica, iniciada em 1992. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) são fruto de 1.453.335 admissões e 1.564.534 demissões. "Está ficando lugar comum, todo mês é o pior resultado para o mês na série histórica", diz Camargo Rosa.

Para Camargo Rosa, ainda não é possível ver sinais de uma recuperação no mercado de trabalho, pois o quadro "ainda está no início". "A economia está passando por um ajuste significativo fruto dos erros cometidos na política econômica num passado recente", afirmou. "O quadro vai se prolongar e consequentemente não vejo o mercado de trabalho se recuperando tão rápido", completou.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O economista acredita que a taxa de desemprego em junho, que será conhecida na semana que vem, deve ficar em 7% ante a taxa de 6,7% de maio e que o próximo efeito é um impacto nas negociações salariais. "Mesmo com esse quadro de desaceleração do desemprego os reajustes salariais ainda estão relativamente elevados", disse. "Faz parte do ajuste uma redução."

Juros. O saldo líquido de emprego formal negativo em mais de 100 mil vagas em junho reforça a aposta da economista-chefe da ARX Investimentos, Solange Srour, de que o Banco Central está "mais propenso" a encerrar o atual ciclo de alta de juros após subir a Selic em 0,25 ponto porcentual na reunião de julho do Comitê de Política Econômica (Copom). Segundo ela, essa probabilidade aumentou porque o resultado do Caged do mês passado reforça a indicação que a autoridade monetária tem dado de que a deterioração do mercado de trabalho está antecipada e maior do que o esperado.

Solange ressaltou ainda que o número deve ter impacto no mercado de juros, uma vez que o Banco Central "tem dado indicação de que a distensão do mercado de trabalho está vindo mais cedo e em maior intensidade". "Esse número reforça essa visão de que a distensão é maior e está antecipada. Com isso, o BC está mais propenso a dar mais uma alta de 0,25 ponto porcentual em julho e, muito provavelmente, parar", disse. "A não ser que tenhamos uma surpresa muito negativa na inflação corrente que será divulgada na quarta-feira (IPCA-15)", ponderou. / IGOR GADELHA