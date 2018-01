Qual dinheiro levar à Europa em janeiro Com a entrada em circulação do euro, a partir de 1.º de janeiro, quem for para um dos 12 países da Europa que adotarão o sistema monetário único deve ficar atento a algumas dicas para não perder dinheiro na hora da conversão. Entre as melhores opções está a compra de traveller checks em euro. Há bancos no Brasil que realizam essa troca desde 1999. Como o papel-moeda em euro deverá estar disponível no Brasil em março - apenas o Banco Safra promete fazer a transação a partir de 2 de janeiro -, outra opção seria a aquisição do dinheiro local para quem precisa viajar antes do fim do ano (ver tabela abaixo). "A maioria dos bancos deverá cobrar taxa de conversão para fazer a troca. No entanto, será menor que a do dólar", afirma o superintendente-geral do Banco Safra, João Manuel Freitas. Daí por que a escolha pelo dólar deverá ser feita em último caso. "Pelo aspecto cultural, o brasileiro sempre achou seguro comprar a moeda norte-americana, mas isso deve mudar quando o destino é a Europa", diz o diretor de Câmbio da Cotação DTVM S.A., Nelson Gasparian. A razão é que o viajante ficará suscetível a duas conversões: de dólar para a moeda local e, depois, para o euro. Cada país definiu uma data-limite para o recebimento da moeda local antes de mudar definitivamente para o euro. Com exceção da Alemanha - que extinguirá o marco alemão no dia 1.º -, a maioria aceitará até fevereiro. O diretor de Vendas da American Express do Brasil, Elyseu Mardegan Júnior, recomenda que, além dos travellers, o turista leve também um cartão de crédito internacional. Nesse caso, não se deve perder o controle dos gastos porque, na hora de pagar, o valor é calculado pelo dólar vigente no vencimento da fatura. Além disso, é cobrado 2% de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) na transação feita por meio de cartão, alerta Gasparian. Quem vai viajar não deve ficar preocupado com o aumento de preços na hora da compra em euro. Isso porque quando foi criado o euro, em janeiro de 1999, foi fixada a paridade das 12 moedas locais e essa taxa permanece a mesma até hoje. Além disso, a concorrência entre os comerciantes deve estimular a baixa dos valores dos produtos. País Moeda Alemanha Marco alemão Áustria Xelim austríaco Bélgica Franco belga Espanha Peseta espanhola Finlândia Marco finlandês França Franco francês Grécia Dracma Irlanda Libra Itália Lira italiana Luxemburgo Franco Holanda Florim holandês Portugal Escudo português