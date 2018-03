Qualidade de crédito a empresa tem menor nível da série A qualidade do crédito das empresas caiu 0,2% no terceiro trimestre de 2009 e atingiu o patamar mais baixo desde o primeiro trimestre de 2007, quando a Serasa Experian iniciou o cálculo do indicador. No último trimestre, o índice registrou a terceira queda consecutiva, ficando em 95,50 pontos - quanto maior, melhor a qualidade de crédito e, portanto, menor é a probabilidade de inadimplência.