Qualidade de crédito das empresas cai pelo 2º trimestre

"A crise financeira internacional, num contexto de crescimento acelerado do endividamento corporativo ao longo dos últimos trimestres, fez com que houvesse um recuo de quase dois anos na qualidade de crédito das empresas no Brasil", avaliou a Serasa.

A instituição, especializada em análise de crédito, ponderou que, apesar da queda no indicador geral, os efeitos da crise não foram homogêneos entre os setores econômicos. O setor de serviços, menos exposto à dinâmica da economia internacional, registrou piora menos acentuada na qualidade do crédito. O indicador desse segmento da economia fechou o segundo trimestre em 96,40 pontos, ante 94,94 pontos na indústria e 94,66 no comércio. O valor do indicador registrado pelo setor industrial, o mais atingido pela crise, é o mais baixo de toda a série histórica, iniciada em 2007.

Na segmentação por porte, as micro e pequenas empresas seguiram com o nível mais baixo em termos de qualidade de crédito. Para essa categoria, o indicador atingiu 95,42 pontos no segundo trimestre, abaixo da média nacional, de 95,70. Já as grandes empresas registraram 98,44 pontos, enquanto as médias apresentaram a maior qualidade de crédito, com a marca de 98,55 pontos.

Em relação às regiões do País, as de renda mais elevada (Sudeste e Sul) continuam à frente em termos de qualidade de crédito das empresas. Abaixo da média nacional aparecem as regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte.