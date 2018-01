BRASÍLIA - O presidente do Bradesco, Luiz Trabuco, ressaltou a importância do ajuste fiscal que está sendo feito pelo governo ao chegar ao coquetel para o lançamento do Fórum Brasil - Estados Unidos. "Qualquer mudança na Previdência é boa para as contas do País", disse o executivo. Trabuco fez questão de frisar que, apesar das medidas adotadas pelo governo, o ajuste ainda está em evolução.

O encontro entre empresários e representantes do governo está acontecendo em um restaurante de Brasília. Estão presentes o presidente da Petrobrás, Aldemir Bendini, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, do Planejamento, Nelson Barbosa, da Casa Civil, Aloízio Mercadante, do MDIC, Armando Monteiro além do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini.