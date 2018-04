Quando e como entrar na Justiça do Trabalho Ao ser demitido, o empregado que tiver mais de um ano de serviço pode procurar seus direitos na Justiça do Trabalho. Embora seja desaconselhável, é possível ingressar com uma reclamação - nome dados às ações trabalhistas - sem a necessidade de um advogado. "Porém, pode sair perdendo por não saber tudo a que tem direito de reclamar", explica o advogado especializado em direito trabalhista e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo (OAB-SP), Francisco Ari Montenegro Castelo. Neste caso, o conselho é recorrer a um profissional ou ao departamento jurídico do sindicato. "Já na consulta descobrirá que tem mais a receber do que imaginava." Os advogados costumam cobrar de 20% a 30% do valor a ser recebido pelo empregado. O prazo é de dois anos e garante direitos dos cinco anos anteriores, ambos a contar da data de demissão. A empresa, após a demissão, paga as chamadas verbas rescisórias que correspondem ao aviso prévio, a férias, ao 13º salário e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), explica o advogado especializado em direito trabalhista e secretário geral da OAB-SP, Valter Uzzo. O empregado assina um termo depois de feita a homologação da rescisão no sindicato ou em uma Delegacia Regional do Trabalho. Primeira audiência resolve até 60% dos casos Com o Termo de Rescisão e as guias de seguro desemprego em mãos, o próximo passo é ir a uma agência da Caixa Econômica Federal para levantar o FGTS. "Uma vez feito isso, ele pode fazer uma reclamação trabalhista, caso acredite que tem mais a receber além do que já foi pago, como horas extras, equiparação salarial, adicional extra etc." Vale ressaltar que se o empregado fizer acordo na Comissão de Conciliação Prévia, não terá mais direito a entrar com uma ação (veja mais detalhes na matéria do link abaixo). Do contrário, pode recorrer à Justiça do Trabalho. Na primeira audiência, há uma tentativa de acordo. Segundo Valter Uzzo, entre 40% e 60% das reclamações trabalhistas são resolvidas nessa ocasião. Em relação ao acordo, para que o empregado não saia em desvantagem, o advogado Francisco Castelo explica que duas coisas devem ser levadas em conta: a possibilidade de êxito, que depende das provas reunidas no processo, e a necessidade de ter o dinheiro o mais rápido possível. "Há casos em que um acordo favorável chega a 80% do valor pedido na ação. Mas depende muito do processo."