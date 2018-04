Quando um sonho começa no fundo do quintal Quem começa um negócio com o orçamento apertado muitas vezes tem de economizar até no aluguel. Foi assim que nasceram grandes empresas, como a HP, a Microsoft e o Google. Nos Estados Unidos, as que começam assim são conhecidas como empresas de garagem; no Brasil, como de fundo do quintal. Passado o período mais crítico de todo começo de empreendimento, a tendência é que os negócios decolem e ganhem um novo endereço. A reportagem de capa traz a história de empresários bem sucedidos que, de forma acanhada, se iniciaram no mundo dos negócios em um quartinho da própria casa ou da casa de um parente. Em outra reportagem, confira a experiência de empreendedores que tomaram a difícil decisão de fazer uma correção de rota em suas empresas e quais são os cuidados antes de colocar as mudanças em prática. Rogério Rubini, dono da Contém 1 g, por exemplo, levou três anos para pôr em prática a idéia de adotar outro mix de produtos, mudando de perfumes para cosméticos. Hoje, um ano depois, comemora o crescimento das vendas da rede de franquias que criou. Quem também vive uma boa fase é a gaúcha MV Sistemas, especializada em soluções para a redução de custos na área hospitalar. Paulo Magnus, que fundou a empresa há 21 anos, planeja para 2010 dobrar o faturamento e chegar a R$ 100 milhões. Com os pés no chão, Magnus ensina que o jogo ainda não está ganho.