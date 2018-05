Quandt de Oliveira As telecomunicações brasileiras não passam por seu melhor momento. As operadoras são líderes de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor. A expansão do celular apresenta forte desaceleração. Foram adicionados somente 215 mil acessos à base de usuários em junho. Para se ter uma ideia, havia sido 1,764 milhão em dezembro. Além disso, a velocidade da banda larga brasileira ficou abaixo da média nacional num estudo da Akamai, divulgado na semana passada. O acesso típico por aqui tinha 2,3 megabits por segundo (Mbps), ante 3,1 Mbps no mundo. O Brasil ficou atrás até de outros latino-americanos, como México, Chile e Colômbia.