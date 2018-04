Quanto custa construir uma piscina em casa Construir uma piscina na própria residência ou casa de veraneio pode ser mais simples do que parece, segundo os especialistas do setor. Os materiais, técnicas de construção, equipamentos e acessórios de manutenção vêm se tornando cada mais acessíveis ao público em geral. Atualmente, o consumidor pode encontrar piscinas de diversos materiais e preços a partir de R$ 4 mil e com pagamentos facilitados em até 20 vezes. Vale lembrar que é necessário ter um terreno adequado para a instalação da piscina. A construção demora no mínimo de 20 a 30 dias. De acordo com os dados da Associação Nacional dos Fabricantes e Construtores de Piscinas e Produtos Afins (Anapp), o faturamento do setor gira em torno de R$ 800 milhões e o Brasil já o 2º país em número de piscinas, com aproximadamente 1 milhão em todo território nacional. O aumento no número de vendas de piscinas deve-se à entrada de materiais como o vinil e fibra de vibro na década de 80. Antes disso, o preço das piscinas era bem mais alto porque eram construídas apenas em concreto armado e alvenaria", explica o presidente da Anapp, Kaumer Rodrigues. O vinil é uma espécie de manta rígida de PVC que se tornou popular no mercado pelo baixo custo, pelas opções de acabamento e também pela facilidade e rapidez na instalação. Já a fibra de vidro, que não é tão maleável quanto o vinil, também é uma opção mais barata do que as piscinas de concreto armado. O proprietário da Delta Vinil Piscinas, Carlos Rodrigues, alerta que o custo de instalação das piscinas de vinil e de fibra de vidro chega a ser até três vezes mais barato. Preços variam entre R$ 4 mil e R$ 20 mil Rodrigues dá como exemplo preços de uma piscina com as medidas convencionais, 8 metros de comprimento por 4 de largura e 1,40 metros de profundidade. Em São Paulo, segundo o proprietário da Delta Vinil, a média de preço de uma piscina de vinil com essas medidas varia entre R$ 4 mil e R$ 7 mil. Já os preços das piscinas de fibra de vidro variam entre R$ 7 mil e R$ 10 mil, e as piscinas de concreto armado e alvenaria podem custar entre R$ 12 mil e R$ 20 mil. "O preço inclui mão-de-obra e os equipamentos básicos como filtros, bombas, casa das máquinas, ralo e dispositivos de retorno e aspiração", afirma. O prazo de instalação das piscinas de vinil e fibra varia entre 15 e 30 dias na maioria das revendedoras, segundo o Rodrigo Pinheiro, coordenador da Sibrape, empresa fabricante de piscinas. "Este prazo pode se estender um pouco em caso de chuvas e mau tempo, pois a obra fica parada", avisa. Já as piscinas de concreto podem ser instaladas em até dois meses Outra vantagem é facilidade no pagamento. De acordo com Carlos Rodrigues, o consumidor pode construir uma piscina pagando cerca de R$ 300,00 mensais. "A pessoa pode construir uma piscina de vinil, por exemplo, que mede 4 de largura por 8 de comprimento e profundidade de 1,40 metros por R$ 6 mil parcelados em 20 vezes", exemplifica. Manutenção Outra dúvida constante dos consumidores é quanto ao custo e trabalho da manutenção da piscina. De acordo com especialistas, os materiais e equipamento são de fácil uso e o custo mensal é de cerca de R$ 40,00. "O tratamento mensal pode ser acompanhado pelo revendedor e não passa dos R$ 40,00 mensais", avisa o presidente da Anapp. Os acessórios básicos para o trabalho de limpeza são cabo de alumínio, rodo aspirador, mangueira flutuante, ponteiras para mangueira, escova de nylon, escova de aço e peneira para recolher folhas. "Esses equipamentos podem ser encontrados em revendedoras e lojas especializadas em piscinas e devem ser adquiridos logo após a construção da piscina", avisa o coordenador da Sibrape. Veja no link abaixo os cuidados que o consumidor deve tomar durante a construção de uma piscina e os problemas que devem ser evitados.