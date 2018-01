Quanto vale a Petrobras Somente após a divulgação das regras do leilão das ações ordinárias da Petrobras será possível avaliar melhor o comportamento desses papéis no mercado. Essa é a aposta do diretor da empresa de consultoria Adinvest, Júlio Martins. Ele acredita que o banco decidirá sobre o preço com base nas cotações de determinado período anterior ao dia da venda. Isso minimizaria o impacto das oscilações do mercado por causa da expectativa de alta dos juros nos EUA. Valorização crescente Desde outubro do ano passado, as ações da Petrobras vêm se valorizando, ajudadas pelo novo fôlego ganho pelo mercado. Naquele mês, o lote de 1 mil ações ordinárias estava cotado a R$ 231,00. Se comparado com a cotação da Bovespa, ontem, o papel valorizou 63,6% no período. Este desempenho foi melhorando desde o anúncio, em março do ano passado, da mudança do estatuto da companhia e da nomeação da diretoria da Petrobras. De março de 1999 até ontem, o lote de ações ordinárias subiu 249,30%, pulando da cotação de R$ 108,50 no dia 8 de março, para R$ 379 no fechamento desta terça-feira. Porém, ainda está abaixo dos R$ 400,00 pretendidos pelo governo. Turbulência Mas a instabilidade atual das bolsas pode influenciar o preço dos papéis e derrubar a expectativa de arrecadação do governo. Do primeiro pregão do ano até a abertura de ontem, os 20,1 bilhões de ações ordinárias sofreram uma desvalorização de 5,82%. Esse movimento já diminui a arrecadação prevista pelo governo de R$ 8 bilhões para R$ 7,59 bilhões. Grupamento No Rio, a direção da Petrobras aprovou ontem o grupamento das ações que compõem o seu capital social, na proporção de 100 ações atuais para uma nova. Os acionistas têm prazo até 22 junho deste ano para adquirir ou vender a quantidade de ações necessárias ao arredondamento de suas posições. Depois desse prazo, serão apuradas as frações pertencentes a cada acionista e o somatório será leiloado em bolsa de valores. As ações já agrupadas serão negociadas na Bovespa a partir de 23 de junho deste ano. Após o grupamento, as ações passarão a ser cotadas de forma unitária. Atualmente, elas são cotadas por lote de mil. Na prática, o que acontece é que o papel cotado hoje a R$ 423,30 por lote de mil passará a ser negociado a R$ 42,33 por ação.