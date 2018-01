Quantum lança guia de fundos de ações A Quantum Avaliação de Fundos de Investimentos acaba de lançar o Quantum Ações, um guia com os 200 maiores fundos de ações para esclarecimento de quaisquer aplicadores. De fácil leitura e entendimento, o livro foi construído a partir de análises baseadas em conceitos modernos de finanças aceitos no mercado internacional. A empresa, independentemente de uma avaliação dos fundos, consegue compilar conhecimentos, ensinando o investidor a distinguir entre o que é vantagem e desvantagem no mercado financeiro. Depois de uma leitura completa, o investidor poderá recorrer aos quadros de resumos dos itens abordados, como retorno, risco e classificação dos investimentos. As avaliações são quantitativas e incluem os vários tipos de instrumentos do mercado, como os de risco e retorno. Há também explicações sobre as composições das carteiras. A maioria dos fundos abordados é de fundos abertos - que aceitam sempre a adesão de novos cotistas - e foi criada em 1998. O guia não faz sugestões de investimentos. "A decisão tem de ser do investidor, porque rentabilidade passada não representa ganho futuro. Mas fazemos o alerta sobre a gestão ruim, que se repete", esclarece o diretor.