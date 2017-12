Quase 10 milhões já entregaram imposto de renda Faltando cinco dias para o prazo final de entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2003, quase 10 milhões de contribuintes já acertaram as contas com o Fisco. De acordo com balanço divulgado nesta sexta-feira, 9,83 milhões de declarações já foram enviadas à Receita. Desde de quinta-feira passada, o sistema da Receita vem recebendo um média de 1 mil declarações por minuto. O supervisor nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, fez um alerta aos contribuintes para aproveitarem o fim de semana e enviar a declaração, sob pena de enfrentarem congestionamento na internet nos últimos dias de entrega. ?O grande número de pessoas tentando declarar ao mesmo tempo pode sobrecarregar o sistema de telefonia, retardando a entrega?, disse. O contribuinte pode entregar a declaração do IRPF pela internet (www.receita.fazenda.gov.br), pelo Receitafone (0300-78-0300) e em disquete nas agências do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Também tem a opção de entregar a declaração em formulário de papel, ao preço de R$ 2,50, nas agências dos Correios.