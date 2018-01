Quase 30% dos isentos não entregaram declaração à Receita A Caixa Econômica Federal (CEF) divulgou nesta terça-feira um balanço da entrega das declarações de isento do Imposto de Renda, que já somam 46 milhões. Segundo a CEF, 27% dos contribuintes ainda não prestaram contas à Receita Federal, o que equivale a cerca de 17 milhões de pessoas. O prazo final encerra-se dia 30 de novembro. A declaração de isento neste ano é obrigatória para quem teve rendimentos inferiores a R$ 13.968,00 em 2005. As pessoas que já tiveram o número de seu CPF incluído em alguma declaração de Imposto de Renda 2005, na condição de cônjuge ou dependente, não precisam prestar as informações. Os contribuintes podem utilizar o site da Receita Federal, as casas lotéricas, as instituições bancárias autorizadas e as agências e lojas franqueadas da Empresa de Correios e Telégrafos para a entrega. A expectativa da Receita Federal é de receber 63 milhões de declarações, dois milhões a mais do que no ano passado.