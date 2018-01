Quase 5 milhões vão deixar declaração para última hora Acaba nesta sexta-feira o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) deste ano, e os dados da Receita Federal mostram que quase 5 milhões de contribuintes deixaram a obrigação para a última hora. No balanço divulgado nesta quarta, haviam sido recebidas 15,2 milhões de declarações, de um total esperado de 20 milhões. Apenas na terça-feira 1,3 milhão de contribuintes enviaram a declaração. O ritmo é intenso e a Receita tem recebido cerca de 125 mil declarações por hora. A cada minuto, o sistema registra o recebimento de cerca de 2 mil documentos. Os computadores da Receita têm capacidade para receber até 3 milhões de documentos por dia. Por isso, os técnicos descartam a possibilidade de congestionamento durante a recepção das declarações. No entanto, alerta a Receita, o contribuinte que ficar para o último minuto pode enfrentar problemas de sobrecarga em seu serviço de Internet. Os contribuintes devem também ficar atentos com os horários de encerramento do prazo, na sexta-feira. Pela internet (www.receita.fazenda.gov.br) e telefone (0300-78-0300), o horário se encerra às 20h. Já para a entrega pelos Correios e bancos o contribuinte deve observar o horário de expediente. A multa para quem entregar a declaração fora do prazo é de R$ 165,74 ou 20% do imposto devido, o que for maior.