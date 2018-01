Quase 65% dos consumidores vão pagar dívidas com 13º Mais de metade dos consumidores vai utilizar o 13º deste ano para pagar suas dívidas. A informação consta de levantamento da Associação Nacional dos Executivos de Finanças Administração e Contabilidade (Anefac) junto a 635 consumidores de todas as classes sociais, que mostrou que 63% deles usará o dinheiro para este fim. Os outros participantes da pesquisa citaram gastos com a compra de presentes (15%) e com a compra e reforma de suas residências (4%), Além disso, 11% deles pretende poupar e aplicar parte do 13º salário para fazer frente às despesas de começo do ano. Alguns dos consumidores (5%) já receberam parte ou todo o 13º salário ao longo do ano ou fizeram empréstimos de antecipação do mesmo e 2% pretendem poupar parte que sobrará. A principal dívida em aberto que será liquidada com o 13º será a de cobertura de cheque especial (33%), seguida pela dívida com de cartão de crédito (25%). Nos gastos com compras, os brinquedos lideram a preferência de gastos com 85% da opção dos consumidores. A maioria deles (28%), pretende gastar entre R$ 200,00 e R$ 500,00 com as compras de fim de ano, utilizando recursos próprios à vista (cheque ou cartão de débito). A Anefac recomenda que os consumidores utilizem o 13º preferencialmente no pagamento de dívidas, principalmente aquela que embute encargos maiores como o cartão de crédito rotativo e o cheque especial onde, na média, atingem 10,35% ao mês (226,04% ao ano) e 7,97% ao mês (150,98% ao ano) respectivamente. Quitadas as dívidas, lembre-se de tentar reservar os valores necessários para as despesas de começo do ano (IPTU, IPVA e de despesas escolares como livros, uniformes e matriculas), além das compras de natal (cheques pré-datados e cartão de crédito) para evitar entrar novamente no vermelho no começo do próximo ano. Não tendo dívidas ou após a regularização das dívidas existentes e sobrando algum valor, aplique em um fundo de renda fixa ou na caderneta de poupança.