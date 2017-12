Quase 90% da produção de petróleo no Golfo do México está parada O Serviço de Administração de Minerais (MMS), do Departamento do Interior dos EUA, informou que houve uma ligeira melhora nos níveis de produção de petróleo e gás natural na região do Golfo do México nesta sexta-feira. Segundo levantamento do MMS, 88,5% da produção diária de petróleo bruto na região permanecia parada, de um porcentual de 90,43% registrado na quinta-feira. No caso do gás natural, 78,6% da produção diária permanecia parada nesta sexta-feira. O dado do gás natural não parece corresponder ao do de volume, mas o MMS não estava disponível imediatamente para confirmar esse número. Segundo os dados divulgados, a região está deixando de produzir o equivalente a 1,327 milhão de barris/dia de petróleo e 7,248 bilhões de pés cúbicos/dia de gás natural. A produção perdida acumulada no Golfo desde a passagem do furacão Katrina na região atinge 8,761 milhões de barris de petróleo e 49,04 bilhões de pés cúbicos de gás natural. As informações são da Dow Jones.