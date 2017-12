Quase 95% dos contribuintes já declararam à Receita O mais recente balanço da Receita Federal, divulgado às 15 horas desta sexta-feira, mostrou que até a mesma hora, 20,73 milhões de contribuintes haviam enviado declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)-2006 ano base 2005. Segundo informou, a esmagadora maioria utilizou os serviços da internet. O volume entregue até agora representa 94,2% dos 22 milhões de documentos esperados para este ano. A Receita estima que cerca de 900 mil contribuintes ainda farão a declaração via internet e têm mais cinco horas para acertar as contas com o Fisco. Há ainda cerca de 400 mil contribuintes que usam formulários de papel e já enviaram (pelo Correio) ou enviarão suas declarações. O prazo para a entrega da declaração termina nesta sexta, às 20 horas. Este ano, pelo menos 98% das declarações, prevê a Receita, serão despachadas pela internet. No ano passado, de um total de 20,5 milhões de declarações, 97% foram feitas via internet.