Quase metade das empresas aumentará pedidos para o Natal Sondagem realizada pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras) com 70 redes, que representam cerca de 70% do faturamento de todo o setor, aponta que 45% das empresas deverão aumentar as encomendas para o Natal deste ano e 55% prevêem volume semelhante ao verificado em igual período de 2005. Nenhuma das empresas participantes informou a pretensão de realizar pedidos menores. "Isso mostra um otimismo do setor", afirmou o presidente da entidade, João Carlos de Oliveira, cuja associação estima uma alta de 1% nas vendas reais dos supermercados em 2006. Na categoria de brinquedos, 63% dos entrevistados informaram que pretendem manter o mesmo nível de encomendas; 32% vão comprar cerca de 10% a mais que o total adquirido no Natal de 2005. Apenas 5% estimam encomendas 2% menores. Para os panetones, 73% prevêem aumentar em 13% as compras do produto. As encomendas de frutas nacionais de época terão aumento de 14% para 55% das empresas. As de frutas secas deverão ter incremento de 12%, na estimativa de 38% das entrevistadas. Em relação ao segmento de aves, 49% prevêem manutenção; 48%, aumento de 8%; e somente 3% disseram que as compras vão ser inferiores às do mesmo período do ano passado. Na avaliação de Oliveira, a melhoria de renda da população contribui para a expectativa de boas vendas nesta categoria. Para as carnes, 59% dos entrevistados informaram que vão adquirir mais 9% de pernil; 49% pretendem comparar mais 9% de lombo; 35% vão fazer encomendas 14% maiores de tender. As bebidas natalinas nacionais deverão ter encomendas 13% superiores, de acordo com 47% das empresas. Para os vinhos nacionais, o aumento, previsto por 43%, das entrevistadas é de 12%. Em relação ao segmento de cerveja e refrigerante, 72% das participantes da sondagem revelaram que planejam fazer pedidos 12% acima dos realizados em igual período do ano passado. De acordo com Oliveira, a expectativa é que os importados ganhem maior participação nas vendas do setor. No final deste ano, avalia, o segmento deverá representar cerca de 2,5% do total de produtos comercializados. Em 2005, responderam por 2,2%, porcentual bastante inferior ao verificado em outros países da América Latina, que chega a 40%, informou o presidente da entidade. "O produto importado ajuda a manter os preços estáveis, porque gera maior competição. É uma alternativa de marca para os consumidores", disse. "Não acreditamos na solução da balança (comercial) a partir da inibição das importações", afirmou, ressaltando os custos elevados dessa operação.