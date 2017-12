Quase pronto o novo negócio de Armínio Fraga No mês que vem, o ex-presidente do Banco Central (BC) Armínio Fraga lança seu novo negócio, o Gávea Investimentos Ltda. Confortavelmente instalada na cobertura de um dos prédios comerciais mais valorizados da zona sul do Rio, a empresa vai oferecer um fundo multimercado, que trabalhará com investidores qualificados, buscando rentabilidade elevada. Os 300 metros quadrados do escritório carioca são alugados por perto de R$ 25 mil mensais, conforme estimativas do mercado imobiliário. O condomínio supera os R$ 4 mil mensais. Fosse vendida hoje, a área custaria perto de US$ 1,5 milhão. Milionária também - ou quase bilionária, segundo alguns - será a captação do "hedge fund" da empresa que Fraga abre em sociedade com o ex-diretor do BC Luiz Fernando Figueiredo, e o primo Luiz Henrique. ?O fundo está bem demandado e a captação é diversificada", assegura uma fonte próxima a Armínio. Reservado, como nos tempos do BC, o ex-presidente evita entrevistas. "Ele vai atuar muito com recursos captados no exterior, além do mercado local. Deve ser um fundo agressivo, com valores elevados", diagnostica um executivo que competirá com Fraga. "Serão investidores que buscam retorno alto e têm consciência que isso envolve risco." Leia a reportagem completa no link abaixo.