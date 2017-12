Quatro bancos estão aptos a comprar banco do Maranhão O Banco Central informou hoje que quatro bancos foram pré-qualificadas para o processo de privatização do Banco do Estado do Maranhão (BEM). Foram pré-qualificados Bradesco, GE Capital, Itaú e Unibanco. O aviso com a pré-qualificação será publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. O Banco Central trabalha com a possibilidade de privatizar o BEM entre 15 de janeiro e 15 de fevereiro de 2004.