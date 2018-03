Quatro distribuidoras recebem propostas de revisão de tarifas A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou hoje as propostas de revisão tarifária periódica de quatros distribuidoras de energia elétrica. Os reajustes propostos para este ano, em função da revisão a cada quatro anos serão: Companhia Energética do Ceará (Coelce), 27,65%; Companhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern), 12,06%; Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), 27,19%, e Empresa Energética de Sergipe S/A (Energipe), 28,40%. Também foram divulgados os redutores de tarifas propostos pela Aneel, que vigoram em 2004, a título de ganhos de produtividade obtidos pelas distribuidoras, conhecidos por Fator X: Coelce, 1,49%; Cosern, 1,78%, Coelba, 1,14% e Energipe, 1,40%. O Fator X é aplicado para reduzir o IGP-M, indexador usado para corrigir as tarifas. O desconto do Fator X no índice de correção poderá ser maior em até um ponto porcentual de acordo com a avaliação que as distribuidoras obtiverem na pesquisa de satisfação do consumidor, a ser feita no fim deste ano. Segundo a Aneel, quanto pior for a avaliação da concessionária, maior será o seu Fator X, reduzindo ainda mais a incidência do IGP-M. Por uma decisão do Ministério de Minas e Energia, preocupado com os efeitos do reajuste na inflação, a Aneel decidiu conter o aumento dos preços da energia, usando como limite de aumento o porcentual que seria aplicado no reajuste de tarifas neste ano, caso não houvesse a revisão. Os reajustes tarifários seriam maiores para a Coelba (30,93%) e Energipe (29,32%). A diferença entre o índice apurado e o autorizado (de 2,94% na Coelba e de 0,72% na Energipe) será dividida em quatro parcelas e reposta de 2004 a 2007. Até hoje foram divulgadas as propostas para 10 das 17 distribuidoras que deverão passar pelo processo de revisão. As propostas da Aneel ficarão em consulta pública até o próximo dia 24, no caso da Coelba e da Energipe, até o dia 20, no caso da Coelce, e até o dia 21, no caso da Cosern.