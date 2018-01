Quatro ministros vão à posse da diretoria da Febraban O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, já está em São Paulo, segundo informações de sua assessoria de imprensa. Ele chegou hoje ao Brasil, depois de uma viagem de dois dias a Londres. O único compromisso agendado para hoje é a posse da diretoria da Febraban, a Federação Brasileira dos Bancos, às 17h30, em São Paulo. Até esse horário, o ministro deverá despachar em seu gabinete, na capital paulista. Três outros ministros do governo Lula estarão na posse da diretoria da Febraban: José Dirceu, da Casa Civil, Guido Mantega, do Planejamento, e Luiz Fernando Furlan, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.