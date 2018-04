Quatro Prêmios Nobel no Rio Quatro ganhadores do Prêmio Nobel estarão no Rio a partir da quinta-feira para o Encontro Latino-Americano da Sociedade Econométrica e da Associação de Economia da América Latina e do Caribe (Lames-Lacea). O encontro, com cerca de 750 palestrantes, será no Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), no Rio, e vai até domingo. Os Prêmios Nobel de Economia são Roger Myerson (2007), Eric Maskin (2007), Michal Spence (2001) e Daniel McFadden (2000). No cardápio do Lames-Lacea, além de muitos trabalhos técnicos, o principal assunto será a crise global. Mas haverá espaço para temas como pobreza, crime, aquecimento global, definição e mensuração de felicidade, interações entre o comportamento humano e a economia, etc. O principal organizador do encontro é Aloísio Araújo, professor do Impa e da Fundação Getúlio Vargas (FGV) no Rio. Outros nomes de destaque na reunião são os de Edward Lazear, assessor econômico de George Bush; e Mattheu Rabin, especialistas em economia comportamental. Também participarão vários diretores atuais do Banco Central (BC), Armínio Fraga, ex-presidente do BC, José Alexandre Scheinkman, da Universidade de Princeton, e representantes do FMI, do Banco Mundial, do BID e do BIS.